Fuori la Serbia di Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic: Rodriguez agli ottavi di finale

Finisce alla fase eliminatoria il Mondiale dei tre serbi del Torino. La Svizzera di Rodriguez vince 3-2 l’ultima partita del girone, staccando così il pass per la fase successiva. Agli ottavi andranno gli elvetici, mentre per Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic l’avventura in Qatar finisce qui. La Svizzera si qualifica al secondo posto (affronterà il Portogallo), con sei punti, gli stessi del Brasile, battuto a sorpresa dal Camerun 1-0 ma primo del raggruppamento. Vantaggio della Svizzera, ribaltone della Serbia con Mitrovic e Vlasic, poi pareggio di Embolo e vantaggio di Freuler ad inizio ripresa.

I granata in campo in Serbia-Svizzera

Dal 1′ in campo Milinkovic-Savic e Lukic per la Serbia e Rodriguez per la Svizzera, mentre Radonjic è entrato in campo solo a metà secondo tempo. Protagonista il capitano del Toro nel primo gol della sua Nazionale, con una discesa sulla fascia sinistra e un pallone messo in mezzo che ha dato il la al vantaggio. Nel finale tesissimo Milinkovic-Savic cerca di riportare la calma e dividere il compagno Milenkovic da Xhaka: interviene pure Rodriguez che cerca di spiegarsi col compagno di squadra.