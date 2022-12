Con la Serbia eliminata dalla Svizzera, finisce l’avventura Mondiale dei tre serbi granata: qualche giorno libero, poi da Juric

Rientro alla casa base anticipato per la Serbia di Stojkovic. Tra le Aquile bianche protagoniste, anche tre giocatori del Torino, che hanno visto concludersi in fretta il Mondiale. Una beffa tutta granata quella che ha preso vita ieri, nella giornata conclusiva della fase a gironi. A eliminare Radonjic, Lukic e Vanja Milinkovic-Savic ci ha pensato il compagno di squadra Ricardo Rodriguez che, con la sua Svizzera si giocherà gli ottavi di finale con il Portogallo.

Toro, tempo di vacanze per i tre serbi granata

Un po’ di amaro in bocca per una fetta del Toro dei Balcani. Nessuna vittoria all’attivo per la Serbia, sconfitta da Brasile e Svizzera alla prima e ultima giornata della fase a gironi. Ad intervallare i due match, il pareggio con il Camerun, altra eliminata del Gruppo G nonostante la vittoria contro i verdeoro. La delusione dei tre granata può però essere colmata da un po’ di meritato riposo per recuperare al meglio in vista dell’anno nuovo. Il Torino intanto è in ritiro in Spagna per proseguire la preparazione. Due le amichevoli in programma, contro Espanyol e Almeria.