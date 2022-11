Il Torino sta definendo il programma di lavoro che i granata andranno a svolgere durante la lunga pausa per i Mondiali

In casa Torino, oltre a pianificare la prossima sessione di calciomercato invernale, si sta lavorando sodo per definire il programma da qui fino alla ripresa del campionato, quando la squadra granata dovrà affrontare l’Hellas Verona tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il pareggio ottenuto contro la Roma, Ivan Juric ha concesso ai giocatori che non sono impegnati con le rispettive nazionali 15 giorni di ferie per ricaricare le pile. Il 28 novembre ci sarà la ripresa degli allenamenti. Successivamente, per essere più precisi dal 7 al 18 dicembre, il Toro si trasferirà in Spagna, a Murcia, per svolgere il ritiro invernale.

Torino: le amichevoli di dicembre

Durante il ritiro spagnolo i granata svolgeranno alcune amichevoli che sono ancora in fase di organizzazione: la prima dovrebbe disputarsi tra il 10 e l’11 dicembre e l’avversario potrebbe il Lilla guidato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Paulo Fonseca. Invece la seconda amichevole, a meno di clamorosi colpi di scena, si svolgerà il 17 dicembre contro il Valladolid.

Una volta rientrati nel capoluogo piemontese i granata inizieranno a rivolgere lo sguardo verso la ripresa del campionato. Ma prima potrebbe esserci spazio per altre due amichevoli, una delle quali potrebbe giocarsi allo stadio Olimpico Grande Torino tra il 22 e il 23 dicembre: un modo per vivere un momento a stretto contatto con i tifosi granata e l’occasione giusta per augurarsi un Buon Natale. La seconda amichevole invece dovrebbe disputarsi la settimana successiva: gli avversari sono però ancora da definire.