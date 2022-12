Il presidente Cairo durante la cena degli auguri di Natale, che si è tenuta al Filadelfia, ha voluto ricordare Mihajlovic

Durante la cena degli auguri di Natale del Toro, che si è tenuta ieri martedì 21 dicembre nel nuovo ristorante del Filadelfia, non poteva non esserci spazio per un momento molto toccante e significativo, ovvero quello in cui è stato ricordato l’ex allenatore granata Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare lo scorso 16 dicembre. Il discorso da parte del presidente Urbano Cairo è partito proprio dal ricordare il tecnico serbo. Infatti il patron granata ha aperto il suo discorso dicendo: “Prima di farvi gli auguri di Natale voglio ricordare insieme a voi Sinisa Mihajlovic, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con lui e di apprezzarlo come uomo oltre che come tecnico”. Dopo queste parole pronunciate dal numero uno del Toro è scattato un lungo, emozionante e commosso applauso in ricordo di Mihajlovic.