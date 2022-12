Il difensore e capitano del Torino ha ottenuto la qualificazione al Mondiale battendo con la Svizzera la Serbia

Con la Serbia una gara di grande intensità, tanto da essere indicato come uno dei migliori in campo. Da terzino sinistro nella difesa a quattro Riccardo Rodriguez ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale del mondiale con la sua Svizzera. Intervistato dal canale elvetico RSI, il capitano granata ha voluto subito ringraziare Ivan Juric, responsabile a suo dire della forma fisica con cui è arrivato in Qatar: “In questi due anni con Juric al Toro ho lavorato tanto e quindi mi sento bene”, ha spiegato dopo la sfida che lo ha visto eliminare tre compagni di squadra, Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic. “Eravamo in partita, avevamo fatto gol e poi ne abbiamo presi due che non si possono prendere…Poi siamo riusciti a fare il 2-2 e il terzo gol”. Agli ottavi ci sarà il Portogallo: “Una partita molto difficile perché loro hanno grande qualità”.