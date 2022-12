Vlasic solo in panchina nella sfida tra Croazia e Belgio, che ha dato la qualificazione alla sua Nazionale: lo 0-0 elimina la Nazionale di Lukaku

Continua l’avventura di Nikola Vlasic al Mondiale. La Croazia pareggia 0-0 col Belgio e si qualifica agli ottavi di finale come seconda in classifica. Eliminata invece la Nazionale di Lukaku (tante le occasioni fallite dall’attaccante dell’Inter), che saluta l’avventura in Qatar in favore del Marocco, prima in classifica, e appunto della Croazia. Vlasic non è entrato in campo, rimanendo sempre in panchina: nelle prime tre sfide, quelle del girone, il trequartista è stato schierato titolare al debutto ed è poi entrato nel secondo tempo della gara col Canada.