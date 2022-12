Oggi pomeriggio alle ore 16:00 la Croazia del trequartista granata Nikola Vlasic tornerà in campo per affrontare il Belgio

I Mondiali stanno proseguendo e non fanno di certo mancare delle sorprese. Oggi pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le ore 16:00, tornerà in campo la Croazia di Nikola Vlasic. La squadra del trequartista granata, dopo aver pareggiato 0-0 contro il Marocco e aver vinto 4-1 contro il Canada, nel secondo match della competizione andrà a caccia di un altro successo anche perché ovviamente l’obiettivo dei croati è solamente uno, ovvero centrare il passaggio agli ottavi di finale. Si vedrà se ci sarà spazio anche per Vlasic che nel primo match contro il Marocco è partito tra gli undici titolari, per poi uscire nell’intervallo a causa di un problema al polpaccio superato in tempi brevi. Mentre nella sfida contro il Canada il trequartista del Toro ha giocato solamente l’ultimo quarto d’ora di partita. Oggi l’attaccante ex West Ham spera di avere più fortuna e di poter dare una mano alla sua nazionale a centrare la vittoria contro il Belgio, anche se non sarà semplice.