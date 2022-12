In questa prima parte di stagione, il tecnico Ivan Juric ha fatto meglio della scorsa, dimostrando di essere un ottimo allenatore

Con la pausa per il mondiale in Qatar è tempo di bilanci, e dopo aver analizzato le prestazioni di tutti i giocatori granata, ora è il momento del mister Ivan Juric. Il tecnico croato è alla sua seconda stagione al Toro, e dopo la scorsa ottima stagione, sta di nuovo convincendo tutti. Nonostante gli addii di Belotti, Bremer, Mandragora, Brekalo e Praet, ha subito inserito alla perfezione i nuovi acquisti, finendo addirittura di fare meglio dello scorso inizio campionato. Per lui sono 21 i punti raccolti in 15 partite, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Mentre lo scorso anno i punti erano 18 in 15 partite. Grandi meriti per il tecnico, che non si è visto esaudire le richieste fatte in estate, ma ha comunque fatto un eccellente lavoro con quello che aveva a disposizione.

Le partite più rilevanti

Sono sicuramente due le partite più belle di questa prima parte di stagione, anche grazie all’apporto tattico del mister: quelle contro Udinese e Milan. Due vittore per 2-1, arrivate contro squadre meglio posizionate in classifica e piene di risorse, contro le quali però il Torino non si è fatto trovare impreparato interpretando ottimamente la gara. La più negativa è stata invece quella contro il Sassuolo, dove Juric ha sbagliato formazione, mettendo Seck come punta centrale, e facendo poi entrare insieme Sanabria e Pellegri. L’unica cosa che deve ancora essere migliorata sono i finali di partita, dove i granata subiscono troppi gol.

Voto: 7