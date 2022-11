Calciomercato Torino / Durante la conferenza stampa della vigilia di Albania-Italia, Etrit Berisha ha parlato del suo futuro

Etrit Berisha sarà tra i protagonisti dell’amichevole di domani a Tirana tra l’Albania e l’Italia, il portiere ha parlato quest’oggi nella conferenza stampa della vigilia dove ha analizzato anche la sua situazione al Torino, esprimendo la propria delusione per essere arretrato nelle gerarchie granata e non aver trovato spazio in campionato. “Nelle ultime gare della scorsa stagione ho avuto la possibilità di giocare e credo di aver fatto il massimo per aiutare la squadra. Credo di aver fatto bene in quelle gare, mi sentivo molto bene e mi aspettavo giocassi di più, pensavo di poter giocare molto di più in questa prima parte di stagione ma così non è stato” ha spiegato l’estremo difensore.

Calciomercato Torino, Berisha pensa all’addio

La delusione per il poco spazio avuto potrebbe però trasformarsi presto in una richiesta di cessione. “Farò sempre il mio massimo, ma se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l’opportunità di andare altrove” ha infatti proseguito Berisha.