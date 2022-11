In Nazionale ha fatto intendere di volere più spazio e di essere pronto ad andare via: se puntasse i piedi già a gennaio, il Toro avrebbe un problema da risolvere

Nemmeno un’occasione, né in campionato né in Coppa Italia. Il titolare è Milinkovic-Savic e finora per il suo secondo, Berisha, non ci sono state nemmeno le briciole. Il serbo ha giocato sempre, anche in quelle occasioni in cui solitamente l’allenatore dà spazio al dodicesimo (questo non è capitato col Palermo e nemmeno col Cittadella). Tanto che nelle ultime ore Berisha, in Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno ben intendere quale sia l’animo del portiere. Frasi (“Farò sempre il mio massimo, ma se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l’opportunità di andare altrove”) che fanno in qualche modo emergere quello che per il Toro potrebbe diventare un problema: andare a caccia di una riserva di Milinkovic-Savic già a gennaio. Anche perché che non ci sarà spazio è certo: su questo punto Juric è stato molto chiaro già mesi fa, confermando il primo portiere.

Bloccare Gemello a gennaio?

O in alternativa bloccare Gemello. Da terzo portiere è ovvio che il classe 2000 di spazio non ne abbia mai avuto e l’assenza di proposte importanti in estate ha fatto propendere la società per l’attesa fino alla prossima sessione. Se però Berisha dovesse puntare i piedi già a gennaio, allora il Toro dovrebbe fare una riflessione sul secondo di Milinkovic-Savic, chiedendo a Gemello altri sei mesi d’attesa, per esempio.

Gennaio: evitare la grana portiere

Diverso il discorso se invece alla fine il club convincesse Berisha ad attendere l’estate successiva, potendo pianificare per il futuro quella operazione e non stravolgendo i piani di gennaio. Quelli che tutto prevedono tranne una grana portiere da risolvere in tutta fretta.