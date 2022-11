Il Monza sembra essere intenzionato a provare a prendere Brekalo nella prossima sessione di calciomercato invernale

Il campionato di Serie A si è fermato da pochi giorni per fare una lunga pausa dovuta ai Mondiali in Qatar. Questo sommato a un altro fatto, ovvero che il mese di gennaio si sta avvicinando a passo sempre più spedito, comporta inevitabilmente i primi chiacchiericci di calciomercato. In queste ore si sta facendo sempre più insistente la voce secondo la quale il Monza ha messo gli occhi sull’ ex granata Josip Brekalo. Pare che il club del presidente Silvio Berlusconi e dell’a.d. Adriano Galliani abbia messo nel mirino il trequartista croato, che conosce benissimo il campionato di Serie A avendoci giocato lo scorso anno con addosso la maglia del Toro, riuscendo a fare anche molto bene raccogliendo ben 32 presenze, riuscendo a segnare 7 reti e a confezionare 2 assist.

Monza come chance di riscatto

Per Brekalo il Monza potrebbe rappresentare la giusta chance per riscattarsi dopo che nella prima parte della stagione passata al Wolfsburg ha trovato pochissimo spazio perdendo così anche la nazionale. Infatti l’attaccante classe 1998 non è stato convocato dalla nazionale croata per i Mondiali.