Il portiere serbo classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2024, la società granata pensa ad un rinnovo

Il portiere serbo del Torino Vanja Milinkovic-Savic si appresta ad affontare un mondiale da protagonista. La sua Serbia è stata inserita nel gruppo G con Brasile, Svizzera e Camerun. Nel Torino intanto il portiere è diventato il titolare fisso: 17 presenze per lui, tra campionato e coppa non ha saltato nemmeno una partita. Ormai non c’è più l’alternanza con Berisha, e questo non ha fatto altro che alimentare la fiducia e le capacità del portiere. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2024, e in casa Toro già si parla di un possibile rinnovo.

Il suo percorso

Dopo essere arrivato al Torino nel 2017, l’avventura è stato tutt’altro che semplice per il gigante serbo. Una serie di vari prestiti deludenti tra Ascoli, Spal e Standard Liegi, senza mai riuscire a dimostrare di essere affidabile e maturo per essere un portiere titolare. Qualche presenza anche al Torino, dove però si è sempre trovato davanti Sirigu come primo portiere. Quest’anno invece, dopo due stagioni di alternanza vissute con Sirigu e Berisha, Ivan Juric ha puntato tutto su di lui. Qualche critica per qualche errore da parte della tifoseria, ma anche alcune belle parate decisive e soprattutto grande impostazione e ottimi lanci lunghi con i piedi, che più di un portiere sembrano di un centrocampista.

Le parole di Vagnati

Il portiere è giovane, di prospettiva e può crescere ancora molto, ecco perchè si valuta l’opzione rinnovo. Le parole di Vagnati di domenica, prima del match contro la Roma, confermano questa ipotesi. “Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza nel 2024, noi siamo contenti sta crescendo molto anche al punto di vista della personalità. Rinnovo? Siamo contenti, faremo anche questo tipo di valutazione” ha dichiarato il dt. Mateja Kezman, il suo procuratore, era negli scorsi giorni proprio a Torino. Già in passato si era parlato di rinnovo, prima però di un’altra eventuale partenza in prestito, poi però il portiere è rimasto sotto la Mole e non si è più fatto niente: ora invece tutto porta a pensare che Vanja e il Toro proseguiranno insieme.

Vanja Milinkovic-Savic