Il giovane arrivato dal Catanzaro dovrà sfruttare le occasioni che gli darà Juric per emergere anche in ottica mercato

È di nuovo tempo di calcio per il Torino che oggi scenderà in campo contro l’Espanyol, primo dei test match di preparazione al riento in campionato. Tanti assenti per Juric tra Nazionali e infortunati, che lo costringono a fare di necessità virtù. Bayeye, una delle grandi incognite della sua rosa, potrebbe essere svelato proprio in questa fase. Ancora tutto da scoprire, il francese deve cominciare a mettersi in mostra per trovare spazio non solo in rosa ma anche sul fronte mercato.

Bayeye, poco spazio in granata

Arrivato in granata ad agosto dal Catanzaro, il classe 2000 non è riuscito a entrare nelle grazie di Ivan Juric, che gli ha concesso solo uno spezzone di 7 minuti in Coppa Italia contro il Palermo. La Serie A resta ancora un tabù per lui, che potrebbe scegliere di cercare spazio altrove. Per trovarlo però, serve mettersi in luce e questa pausa calza a pennello. Il turn over gli consentirà di mettere minuti preziosi sulle gambe e i primi potrebbero arrivare proprio contro l’Espanyol.

Toro, Bayeye a caccia di occasioni

Se non da titolare, Bayeye potrebbe infatti scendere in campo da subentrante e avere un altro assaggio di ciò che significa giocare nel Toro. Il rettangolo verde chiama, così come il mercato. Difficile vedere ancora granata nel futuro dell’esterno destro, che ha bisogno di farsi le ossa e accumulare esperienza per non bruciarsi. Lo sa bene Juric, che lo ha temporaneamente rimandato.