Ecco dove vedere l’amichevole Espanyol-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 10 dicembre ore 16.00

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che oggi scenderà in campo per affrontare un’amichevole contro l’Espanyol. Sarà la prima delle due previste durante il ritiro in Spagna, che proseguirà poi in Madre patria, dove sfideranno la Cremonese e un altro club. Un mese ricco per riprendere il ritmo in vista del rientro dal Mondiale. Il match contro l’Espanyol verrà trasmesso in diretta su Torino Channel, il canale tematico del Toro disponibile sul sito ufficiale e su YouTube.