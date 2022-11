Il Torino è pronto per il ritiro in Spagna a San Pedro del Pinatar, il primo avversario in amichevole sarà l’Espanyol

A partire dall’8 dicembre, fino al 17 dicembre, il Torino sarà in ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar. In questo paese della comunità autonoma di Murcia, i granata affronterano in amichevole il 10 dicembre l’Espanyol e il 16 dicembre l’Almeria. Entrambi i match saranno disputati alla Pinatar Arena. Il primo avversario sarà proprio l’Espanyol, squadra militante nella Liga, il massimo campionato spagnolo, con sede nella città di Barcellona. Il club è stato fondato nel 1900 e gioca le sue partite interne all’RCDE Stadium. La squadra è attualmente allenata dallo spagnolo Diego Martinez Penas, mentre il gruppo proprietario del club è di Hong Kong, il Rastar Group e il presidente è il cinese Chen Yansheng. Da sempre vive di una storica rivalità copn il Barcellona, club della stessa città tra i più tifati al mondo.

La stagione dell’Espanyol

Attualmente l’Espanyol in campionato si trova alla posizione numero 16 in classifica, con 12 punti raccolti in 14 gare, per un totale di 2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. 16 gol fatti e 22 gol subiti. Mentre in Coppa del Re ha superato il primo turno battendo il Rincon per 0-3, e il 20 dicembre si appresta ad affrontare il sedondo turno contro l’Atletico Paso in trasferta.

I giocatori da tenere d’occhio

Sono tanti i giocatori da tenere d’occhio nella rosa degli spagnoli. In attacco c’è Joselu, esperto attaccante con un passato al Real Madrid e Newcastle, oltre a Martin Braithwaite, impegnato a Qatar 2022 con la Danimarca e nella scorsa stagione al Barcellona. Il centrocampo è guidato dal capitano, Sergi Darder, classe 1993 che nel passato è stato anche accostato al Torino. In difesa interessanti i profili di un altro ex Barcellona, Aleix Vidal, e del giovane diciasettenne Simo.