Il centrocampista marocchino sta stupendo tutti ai Mondiali in Qatar, un anno e mezzo fa era stato un pallino di mercato del Toro

I Mondiali in Qatar stanno proseguendo e si accingono ad arrivare alla fase finale che ovviamente combacia con la fase più calda di tutte. In questi Mondiali, che saranno ricordati per diversi motivi, c’è una nazionale che sta facendo benissimo e sta stupendo tutti, ovvero il Marocco. Tra i giocatori a disposizione del C.T. dei ”Leoni dell’Atlante” Walid Regragui ce n’è uno che sta sfornando ottime prestazioni e che è ben conosciuto nel massimo campionato italiano; il suo nome è Sofyan Amrabat. Un giocatore che è ben conosciuto anche dal Toro, dato che in passato il centrocampista ex Hellas Verona è stato accostato al club granata in diverse sessioni di calciomercato, sia estive che invernali. Ma il tentativo più importante, che molti sicuramente ricorderanno, i granata lo fecero un anno e mezzo fa e cioè nell’estate del 2021. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati aveva trovato a grandi linee un accordo sia con la Fiorentina, sia con l’entourage del giocatore, ma poi la trattativa non si chiuse perché il dirigente granata non riuscì a vendere un centrocampista per fare spazio ad Amrabat e così la trattativa sfumò. Chissà ora i membri della società granata, vedendo le partite che il giocatore classe 1996 sta disputando ai Mondiali, come si staranno mangiando le mani.

Ora il valore di Amrabat oscilla tra i 40 e 50 milioni di euro

Adesso, come è normale che sia, si sente sempre più parlare di Amrabat e sul giocatore si stanno posando gli occhi di diversi grandi club inglesi, ma non solo. Per fare giusto qualche nome il Liverpool, il Tottenham e l’Inter sono tra le squadre che dimostrano di essere seriamente interessate al centrocampista marocchino. A godersi la situazione è la Fiorentina, che vede aumentare il valore di Amrabat che sta raggiungendo cifre davvero stratosferiche. Si aggira infatti intorno ai 40/50 milioni di euro. Cifre davvero importanti, che faranno venire ancora più rabbia al Toro per non essere riuscito a mettere le mani sul marocchino che in passato ha vestito la maglia del Feyenoord. Ma Amrabat è solo l’ultimo di una lunga lista di giocatori che per la società piemontese rappresentano un rimpianto di mercato. Si spera che la lezione sia stata imparata.