Nella sfida contro il Brasile Vlasic è entrato in campo al 72’ minuto al posto di Pasalic, il trequartista granata ha segnato il primo rigore

Se i granata, Ricardo Rodriguez con la sua Svizzera e i serbi Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic hanno dovuto salutare i Mondiali, continua l’avventura in Qatar per Nikola Vlasic e la sua Croazia. La nazionale del trequartista granata ha battuto il Brasile ai rigori, dopo una partita molto combattuta e sofferta, staccando così il primo pass per le semifinali. Nel match contro i verdeoro il trequartista granata ha trovato spazio dal 72’ minuto in poi, entrando in campo al posto di Mario Pasalic. Nel corso dei minuti finali e dei supplementari Vlasic non è riuscito a incidere come si sperava e ha avuto solo una grande occasione intorno all’84’ minuto, quando ha provato un tiro finito però addosso a Danilo. Dopo i supplementari terminati 1-1, la lotteria dei rigori. Il primo a presentarsi dagli undici metri è stato proprio Vlasic che, come era già successo contro il Giappone, non ha sbagliato. Ora il numero 16 del Toro farà festa, così come farà anche Ivan Juric che dalla Spagna oltre a vedere la sua nazionale proseguire nel Mondiale si gode anche un suo giocatore che sta facendo molto bene e che diversi giorni fa ha anche mandato un messaggio d’amore al club granata e ai suoi tifosi.