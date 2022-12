Tra i convocati per il ritiro in Spagna ci sono ben 9 giocatori della Primavera che faranno di tutto per mettersi in mostra

Il Torino sta proseguendo il percorso verso la ripresa del campionato di Serie A, fissata per il prossimo 4 gennaio, e lo sta facendo lavorando al Football Center Arena di San Pedro del Pinatar. Una location davvero molto prestigiosa che viene considerata una vera e propria cittadella dello sport, date le importanti strutture che ci sono all’interno. E a lavorare insieme alla squadra di Ivan Juric sono stati aggregati ben 9 giocatori della Primavera: Jacopo Antolini, Luigi Caccavo, Aaron Ciammaglichella, Alì Dembelè, Gvidas Gineitis, Ange N’Guessan, Pietro Passador, Sebastian Wade e Daouda Weidmann. Per loro il ritiro in terra spagnola con la prima squadra sarà innanzitutto una grandissima occasione di crescita ma sarà anche un’ottima chance per mettersi in mostra agli occhi di Juric, anche se l’ex tecnico dell’Hellas Verona li conosce tutti molto bene avendoli già visti all’opera. Alcuni la scorsa estate durante il ritiro in Austria, altri invece quando sono stati aggregati agli allenamenti tra le mura del Filadelfia durante il corso della prima parte di stagione. Ora tocca a loro ripagare la scelta del tecnico croato di portarli in Spagna.

La speranza dei Primavera è quella di trovare spazio nelle amichevoli contro l’Espanyol e l’Almería

Ovviamente i nove elementi della Primavera vogliono e sperano di trovare spazio nelle amichevoli che il Toro disputerà durante il ritiro a San Pedro del Pinatar, dove i granata dovranno vedersela prima contro l’Espanyol e poi contro l’Almería. Antolini in Primavera gioca mezzala ma Juirc può schierarlo anche come esterno di centrocampo, Caccavo è un centravanti, Ciammaglichella può essere usato come trequartista nel 3-4-2-1 di Juric, Dembelè è un terzino, Passador un portiere, Gineitis un centrocampista centrale, Weidmann un trequartista, N’Guessan un difensore centrale e infine c’è Wade che dovrebbe essere usato dal tecnico granata come terzo centrale di difesa. Insomma tanti giovani, diversi ruoli, caratteristiche e qualità. Dovrà essere bravo anche Juric a trovare a tutti e nove il giusto spazio in modo che possa proseguire il loro importante percorso di crescita.