Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic torneranno a lavorare agli ordini di Juric a partire da domenica 11 dicembre

Il Torino da ieri, giovedì 8 dicembre, si trova in Spagna a San Pedro del Pinatar, vicino alla Murcia, e ci rimarrà per circa 10 giorni per svolgere il ritiro invernale. Ovviamente non è presente Nikola Vlasic, che con la sua Croazia è ancora impegnato ai Mondiali, così come non ci sono i serbi Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Nemanja Radonjic e lo svizzero Ricardo Rodriguez che dopo aver disputato ed essere stati eliminati dai Mondiali stanno approfittando di qualche giorno di vacanza. Il trio serbo domenica 11 dicembre raggiungerà il ritiro del Toro in Spagna e tornerà a lavorare agli ordini di Ivan Juric. A comunicarlo è stato proprio il club granata alla fine della nota dove è stato reso noto l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro in Spagna.