Il Torino attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro in Spagna

Il Toro ha comunicato l’elenco dei convocati per il ritiro invernale in Spagna a San Pedro del Pinatar. Nella lista sono presenti tutti i giocatori che fanno parte della rosa granata, infortunati compresi, tranne quelli che sono stati impegnati o che sono attualmente alle prese con le rispettive nazionali ai Mondiali in Qatar. Inoltre, sono stati convocati nove giocatori dalla Primavera.

Torino: i convocati per il ritorno

Portieri: Berisha, Fiorenza, Gemello, Passador

Difensori: Aina, Bayeye, Buongiorno, Dembelè, Djidji, Lazaro, N’Guessa, Schuurs, Singo, Vojvoda, Wade, Zima

Centrocampisti: Adopo, Antolini, Ciammaglichella, Garbett, Gineitis, Ilkhan, Linetty, Ricci, Weidmann

Attaccanti: Caccavo, Edera, Karamoh, Miranchuk, Pellegri, Sanabria, Seck