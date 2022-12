Alle 16 si aprono i quarti di finale con Croazia-Brasile, Nikola Vlasic e compagni si giocano l’accesso alla semifinale

Dopo le eliminazioni della Serbia ai gironi e della Svizzera agli ottavi, Nikola Vlasic è rimasto l’unico calciatore del Torino protagonista ai Mondiali in Qatar. Il trequartista sarà impegnato questo pomeriggio alle 16 nella difficile partita contro il Brasile, la nazionale che più ha impressionato finora nella coppa del Mondo. Il calciatore granata dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe essere una risorsa a partita in corso, come è accaduto contro il Giappone, quando è entrando ed è risultato anche decisivo ai calci di rigore realizzando il primo della serie della nazionale balcanica.