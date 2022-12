Pietro Pellegri e Mergim Vojvoda non sono nemmeno in panchina nell’amichevole di San Pedro del Pinatar tra il Torino e l’Espanyol

Per la prima amichevole in terra spagnola, Ivan Juric deve fare i conti con alcune assenze. Non solo quelle annunciate di Ola Aina, Wilfried Singo e Karol Linetty, ma anche quelle di Pietro Pellegri e Mergim Vojvoda: il centravanti e il terzino sono stati fermati dalla gastroenterite e, per questo motivo, non sono nemmeno in panchina nell’amichevole tra il Torino e l’Espanyol. Entrambi però nei prossimi giorni si aggregarono alla squadra di Ivan Juric per riprendere il lavoro insieme ai propri compagni.