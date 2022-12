Durante l’amichevole tra Torino ed Espanyol i malfunzionamenti di Torino Channel non hanno permesso ai tifosi di guardare il primo tempo del match

L’amichevole giocata dal Torino contro l’Espanyol è stata trasmessa su Torino Channel, i gravi e persistenti malfunzionamenti della diretta hanno suscitato la rabbia di moltissimi tifosi. Tutto il primo tempo della partita è stato infatti inguardabile a causa delle immagini a scatti; è stato quindi assolutamente impossibile seguire bene la partita da Toro Channel. Per questo motivo moltissimi tifosi si sono trasferiti a guardare la partita da altre fonti come youtube o il sito dell’Espanyol. Le scuse che la società granata ha poi rivolto ai suoi tifosi non sono bastate ad evitare commenti come “Non so se qualcuno sia collegato, ma x me è praticamente impossibile vedere la partita: o va ogni 5-10″, o non va x niente #EspanyolTorino #TorinoChannel” e “Non si vede nulla, lo streaming è bloccato da decine di minuti”. Altri commenti hanno attaccato direttamente la società del Torino “Torino Channel……. l’esemplificazione di quanto questa società tenga in considerazione i suoi tifosi”.

La protesta dei tifosi

Qualcuno ha anche criticato il momento in cui quest’amichevole è stata fissata: infatti l’amichevole del Toro è stata giocata in contemporanea con uno dei quarti di finale del Mondiale, quello tra Portogallo e Marocco, “Torino Channel unico sito dove i video non vanno, si caricano dopo una vita anche se sono di pochi minuti e le dirette si bloccano. Poi in 50 giorni programmarlo in contemporanea ad un quanto di finale del mondiale si fa presto a chiudere”. Molte le critiche da parte dei tifosi granata che hanno protestato contro la società.