Dopo appena 31 giorni dall’infortunio rimediato contro la Sampdoria il numero 3 granata è tornato a giocare dal primo minuto

Il numero 3 del Torino aveva rimediato un infortunio abbastanza grave nella partita contro la Sampdoria in campionato il 9 novembre. Dopo i primi esami il rischio era che il giocatore dovesse sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo avrebbe tenuto fuori per 3 mesi. Altri esami hanno invece portato il giocatore a scegliere la terapia conservativa che lo avrebbe tenuto fermo solo per un mese. Grazie al duro lavoro suo e dello staff il numero 3 è riuscito a tornare a disposizione di Ivan Juric in pochissimo tempo, tanto da riuscire a giocare dal primo minuto nell’amichevole contro l’Espanyol. Dopo appena 31 giorni il difensore olandese è tornato a giocare titolare con la maglia del Toro. Ritorno molto importante per la squadra di Juric che ritrova una delle sue pedine indispensabili. Ora ci sono ancora delle amichevoli, le quali saranno test importanti per valutare le condizioni dell’ex Ajax.

Quello di Schuurs è un ritorno cruciale in vista della ripresa del campionato

Il ritorno di Schuurs è sicuramente molto importante visto che a gennaio riprenderà la Serie A e i granata dovranno lottare per cercare un piazzamento in zona europea. Il centrale olandese è fondamentale per la difesa di Juric e il tecnico croato raramente si è privato del suo numero 3 e, a meno che questo non fosse indisponibile, lo ha quasi sempre schierato titolare. La fisicità di Perr Schuurs da sicurezza e le sue doti difensive unite a quelle di corsa con la palla al piede lo rendono il difensore perfetto per come Juric vede il ruolo del difensore centrale. Nelle prossime amichevoli le condizioni del difensore saranno valutate, ma comunque il numero 3 dovrebbe essere in grado di giocare da titolare fin dalla prima partita di gennaio.