Calciomercato Torino / I granata restano sul terzino della Salernitana e vorrebbe inserire Berisha nella trattativa

Serie A che si avvicina e Torino che gioca la sua partita non solo sul rettangolo verde. Proseguono i contatti tra i dirigenti granata e quelli della Salernitana per il trasferimento di Pasquale Mazzocchi sotto la Mole ma, contemporaneamente, proseguono anche quelli per il passaggio di Etrit Berisha alla squadra campana. L’obiettivo del dt Davide Vagnati è infatti quello di riuscire ad abbassare il prezzo del terzino, o avere una prelazione per il futuro, proprio grazie alla cessione dell’estremo difensore albanese, che vorrebbe trovare più spazio e più continuità.

Berisha, da titolare a riserva

Il ruolo di vince Milinkovic-Savic da tempo ha iniziato a stare stretto all’estremo difensore albanese, reduce da una buona stagione ma ora finito però ai margini. I miglioramenti durante il periodo estivo da Vanja Milinkovic-Savic, hanno infatti convinto Ivan Juric a rivedere le proprie gerarchie e, un po’ a sorpresa, ha promosso il portiere serbo nuovamente a numero 1. Da titolare a secondo, un passo indietro che non è stato gradito da Berisha, che non è più riuscito a ritagliarsi il proprio spazio in campo e non ha nascosto in desiderio di voler cambiare aria.

Torino, si avanza per Mazzocchi

Vedere Berisha con un’altra maglia diventa quindi un’opzione concreta fino a renderla la chiave per sbloccare le trattative con De Sanctis per Mazzocchi. Il Toro non vuole spendere oltre 5 milioni e il portiere diventa un pezzo importante su cui poter fare leva per ingolosire gli altri granata di Serie A,.La fumata bianca ad ora è lontana ma potrebbe non tardare ad arrivare sia sul fronte entrate che su quello uscite.