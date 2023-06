Calciomercato Torino / Mihai Popa sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Torino: il portiere ha svolto le visite mediche

Lo avevamo raccontato negli scorsi giorni, ora sta per diventare ufficiale: Mihai Popa sta per diventare un calciatore del Torino. Il portiere quest’oggi ha svolto le visite mediche di rito proprio nel capoluogo piemontese e ha firmato il contratto che partirà dall’1 luglio: si attende quindi solamente l’annuncio ufficiale del suo acquisto da parte della società granata. Classe 2000, arriva a parametro zero dopo l’esperienza al Voluntari e ha firmato con il Torino un contratto per tre stagioni.