Con le partenze di Ola Aina e Lazaro il Toro rischia di rimanere scoperto sulle fasce: la società farà di tutto per trattenere Singo

Il Toro ha concluso il suo campionato con la sconfitta casalinga subita dall’Inter di Simone Inzaghi. Ora la squadra avrà modo di ricaricare le energie in vista della preparazione alla stagione che verrà. In società, però, il lavoro continua: è tempo di pensare al mercato e sia Ola Aina che Lazaro hanno già salutato. Il club e Juric, di conseguenza, si ritroverebbero senza due terzini in un solo colpo. Vojvoda ha deluso le aspettative, mentre Rodriguez è ormai abituato a svolgere il ruolo di braccetto nella difesa a tre, al fianco di Buongiorno e Schuurs. Appare chiaro, dunque, che le fasce rischierebbero seriamente di restare scoperte. Come se non bastasse, tra i nodi da sciogliere c’è anche la questione Singo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Questione Singo: il Toro vuole rinnovargli il contratto

Singo rientra nella lista di calciatori che Juric vuole trattenere in granata. Il contratto del ragazzo scadrà tra poco più di un anno e i fantasmi del caso Belotti rischiano di ripresentarsi per l’ivoriano. Ecco perché Vagnati e la società hanno tutte le intenzioni di trattenerlo con un adeguamento di contratto, senza il rischio di perderlo a zero al termine della prossima stagione. La società è al lavoro per sciogliere la questione: il destino di Singo dovrà decidersi nel minor tempo possibile.