Calciomercato Torino / Juric ha chiesto il riscatto del trequartista russo, nei prossimi giorni nuovi dialoghi tra le due società

È da poco finita la Serie A 2022-2023 e per il Toro la stagione non è terminata come si sperava. Infatti, con la sconfitta casalinga rimediata contro l’Inter, i granata non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di chiudere il campionato all’ottavo posto in classifica. Ma tutto questo è un capitolo già archiviato perché la società granata, come è giusto che sia, non vuole perdere tempo e ha già lo sguardo rivolto al futuro. Il giorno del match contro la squadra di Simone Inzaghi, il numero uno del Toro Urbano Cairo, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati e il tecnico croato Ivan Juric si sono incontrati per iniziare a programmare la stagione 2023-24. Tra le richieste espresse dall’allenatore c’è quella di mantenere un’ossatura della rosa granata. Tra i giocatori che Juric spera di ritrovare tra poco più di mese c’è Aleksey Miranchuk. Un giocatore di indiscutibili qualità tecniche che nella sua prima stagione in granata ha registrato qualche alto e basso, ma che comunque è stato importante, riuscendo a strappare diverse ottime prestazioni e a segnare qualche gol. Proprio per questo motivo, Juric vuole continuare a lavorare con il trequartista russo.

Atalanta e Torino stanno parlando di Miranchuk: i granata puntano a uno sconto

La società granata è ben consapevole che Juric voglia tenere Miranchuk e sta lavorando proprio per accontentare il proprio allenatore. Anche se non è semplice perché il Toro, per riscattare il trequartista classe 1995, dovrebbe sborsare all’Atalanta 9,5 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto importante che il club piemontese ritiene eccessiva, per questo il presidente Cairo e il d.t. Vagnati stanno facendo di tutto e di più per ottenere uno sconto. Pista molto difficile, però non impossibile. Molto presto su questa vicenda potrebbero esserci delle novità importanti. Il primo a seguire con particolare attenzione lo sviluppo della situazione ovviamente è proprio Juric. Oggi in casa Atalanta si terrà un importante vertice anche per il futuro di Gian Piero Gasperini, il Torino attende poi ripartirà il pressing per riuscire a trovare un accordo e sbloccare l’affare Miranchuk.