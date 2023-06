La stagione è finita per il Toro e si pensa al futuro: chi parte, chi resta e chi è in dubbio nella rosa dei granata

Sabato è finita la stagione del Toro e ieri c’è stato l’incontro tra Ivan Juric e Urbano Cairo per il futuro della squadra. Intanto la società ragiona sul futuro dei suoi giocatori. Come ogni anno, alcuni sono certi di restare, alcuno sono certi di partire e altri sono in dubbio. Tra situazioni contrattuali e offerte di mercato, di seguito lo schema completo.

Torino, chi resta: Buongiorno è il simbolo

Partendo dalla porta, Vanja Milinkovic-Savic è certo di restare e ha rinnovato fino al 2026. In difesa i due certi di restare sono Alessandro Buongiorno e David Zima. A centrocampo restano i due gioielli Samuele Ricci e Ivan Ilic, insieme a Karol Linetty. In attacco invece quelli sicuri di rimanere sono Yann Karamoh, che ha appena firmato per altri due anni, Nemanja Radonjic e le due punte Pietro Pellegri e Antonio Sanabria.

