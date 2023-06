Positivo l’incontro di oggi tra il presidente Cairo e Ivan Juric: delineate le linee guida sul prossimo mercato

Ha ascoltato il presidente Cairo come già aveva annunciato nel pomeriggio di ieri, dopo la partita. Ivan Juric e il Torino andranno avanti insieme, come da contratto certo, ma pure perché l’incontro col patron granata ha lasciato al croato sensazioni positive in vista della nuova stagione. Archiviata un’annata fatta di alti e bassi, il Torino si prepara alla prossima ripartendo da Juric: sulla situazione dei riscatti e dei rinnovi, a quanto pare, i due si sono ritrovati sulla stessa lunghezza d’onda. La speranza è che i fatti corrispondano poi alle parole.