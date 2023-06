Contro l’Inter il portiere serbo ha chiuso male la stagione: pesanti responsabilità sul gol subito da Brozovic

La stagione del Torino, nonostante il mancato ottavo posto, è stata comunque piena di cose positive. Per Vanja Milinkovic-Savic però è stata una stagione di alti e bassi, con errori e incertezze. Il portiere serbo ha chiuso male la stagione nell’ulitma partita contro l’Inter. Il destino era tutto nelle mani dei granata, che con una vittoria avrebbero blindato l’obbiettivo stagionale, ma i nerazzurri hanno vinto con un gol di Marcelo Brozovic al 37′. Il numero 77 aveva tra l’altro già deciso la gara di andata, persa sempre 1-0. Il croato è stato servito da Lukaku e con il sinsistro ha battuto Vanja, di certo non incolpevole. Il tiro era parabile e il portiere non l’ha sfiorato con le dita, l’ha toccata con il palmo della mano sinistra aperta, a conferma del fatto che poteva fare molto meglio. Da lì in poi il Torino non ha reagito e non ha trovato il gol del pareggio. Inoltre a inizio secondo tempo stava per fare una papera, come quella di Padelli in Torino-Empoli 0-1 del 2014/2015. Il classe 1997 deve migliorare e dimostrare più affidabilità e sicurezza.

Una stagione piena di partite

In questa stagione Vanja non ha saltato nemmeno una partita: tra campionato e Coppa Italia le ha giocate tutte 42. Un’ottima continuità di presenze, ma macchiata da qualche prestazione con errori. Quest’anno gli errori più evidenti sono stati contro Monza in trasferta, Milan e Atalanta in casa. Il portiere gode della fiducia della società, ma ora va alzata l’asticella.