Le parole del tecnico, dopo la gara contro l’Inter sono state chiare: non è riuscito ad avvicinare tifosi e società

Il Torino ha perso contro l’Inter e ha fallito l’obiettivo di arrivare all’ottavo posto. Ora il futuro in casa granata è tutto da scrivere, a partire dall’allenatore Ivan Juric. Dopo il summit con Urbano Cairo il tecnico croato, che ha ancora un anno di contratto, prenderà la sua decisione. Inoltre, al termine dell’ultima gara, ha rilasciato dichiarazioni che sanno di delusione e amarezza, sul rapporto tra tifosi e società: “I ragazzi sentono la vicinanza dei tifosi ma non sono riuscito ad avvicinare la società ai tifosi, ci sono certe partite in cui è evidente questa spaccatura e percepisci questo malcontento verso la proprietà, quello mi dispiace. Vorrei che fossero più vicini”. Le sue parole sono pura verità. Infatti i tifosi adorano i giocatori e il tecnico, ma non sono altrettanto in buoni rapporti con la società. Il motivo principale è il presidente, accusato di essere mediocre e senza ambizioni. La testimonianza sono i continui cori durante le partite casalinghe del Toro. Il mister ha poi continuato: “Tutti si sono spaccati di lavoro, da Vagnati a Moretti, abbiamo lavorato tanto e bene, ma mi spiace per quell’aspetto o fare in modo che potesse diminuire. Col mio vecchio ds parlavamo di amore, empatia e amore. Per me porta punti questa empatia. Manca questo aspetto di unione totale, io là non sono riuscito, a Verona e Crotone ci ero riuscito ma qui no”.

Juric, ma il compito spetta a lui?

Arrivati a questo punto, la domanda che sorge spontanea è una: ma spetta a Juric il compito di unire tifosi e società o alla società stessa? Lui è l’allenatore e in questi due anni ha dimostrato tanto, facendo impazzire i tifosi per i suoi giocatori. Ora tocca alla società riavvicinare i tifosi, con un progetto serio e concreto, oppure tante altre cose che andrebbero sistemate, a partitre dal centro sportivo. Lui avrebbe voluto un amore totale tra le parti, ma i rapporti purtroppo non sono questi.