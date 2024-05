Questa sera si apre la 37^ e penultima giornata di campionato: c’è Fiorentina-Napoli (scontro diretto per l’Europa)

Due giornate al termine della Serie A 2023/2024. Tutto ancora da decidere in zona retrocessione ma soprattutto in zona Europa. Se Atalanta (in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen) e Fiorentina (in finale di Conference League contro l’Olympiacos) dovessero alzare il trofeo, allora il 9° posto in campionato varrebbe l’Europa. Stasera, alle ore 20:45, si apre la 37^ e penultima giornata con uno scontro diretto cruciale: Fiorentina-Napoli. Toro che, in attesa della propria partita contro il Milan di domani sera, guarda da spettatore interessato. Fiorentina che, dopo un discreto campionato, si è rialzata in questa parte finale di stagione. Nonostante l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, è arrivata la seconda finale Europea di fila. Napoli che invece è dentro un incubo. Difficile fare peggio dopo essersi laureato campione d’Italia nella scorsa stagione.

La classifica

Al momento, il Toro è 10° in classifica a 50 punti, forte della vittoria in rimonta del Bentegodi. Napoli che si trova invece 9° con 51 punti. Nelle ultime 5 partite, per i partenopei, sono arrivate 2 sconfitte e 3 pareggi. La Fiorentina è 8^ con 53 punti: se stasera dovesse vincere scapperebbe via. I viola affronteranno poi nell’ultima partita il Cagliari in trasferta. Ma non è finita qui per loro: infatti ci sarà il recupero Atalanta-Fiorentina. Napoli che invece chiuderà contro il Lecce già salvo in casa. Molto probabile che la lotta per il 9° posto sarà tra Napoli e Torino.

Il calendario del Toro

Domani sera il Toro affronta il Milan di Pioli. I rossoneri non hanno più nulla da chiedere e si tratta per i granata di un’occasione da non sprecare. L’ultima partita poi, sarà in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Si tratta di 2 partite molto difficili per il Toro. Considerato il calendario e vista la posizione in classifica, al Toro serve un’impresa per andare in Europa. Una serie di fattori devono essere combinati.