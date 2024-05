Ecco dove vedere Torino-Milan in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 18 maggio alle ore 20:45

Dopo la vittoria in rimonta a Verona, torna in campo il Torino. L’avversario è il Milan di Stefano Pioli. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 18 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Milan secondo in Serie A e senza obiettivi finali, mentre il Toro vuole l’Europa. La partita sarà visibile su DAZN, emittente che ha acquisito i diritti del campionato italiano fino al 2029. L’applicazione di DAZN può essere scaricata su smartphone, tablet e pc, oltre che su Xbox e PlayStation. È possibile ottenerla poi anche tramite Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Per poter accedere al contenuto è necessario un abbonamento a DAZN. Inoltre, la partita si potrà vedere anche su Sky.