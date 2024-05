Prima presenza tra i professionisti con la maglia della Ternana per Ange N’Guessan: il francese ha giocato contro il Bari nei playout

Quello di Ange N’Guessan alla Ternana sembrava essere un calvario senza fine. Giocatore classe 2003 di proprietà del Torino, è un difensore veloce e roccioso. Lo scorso anno in Primavera, al fianco di Dellavalle, è stato un grande protagonista. Quest’estate Juric, aveva deciso di tenerlo in Prima Squadra. Anche dopo l’infortunio di Schuurs però, non ha mai esordito in Serie A con la maglia del Torino. A gennaio quindi, è stato mandato in prestito alla Ternana in Serie B. Peccato però che fosse ancora infortunato. Mancavano 19 partite alla Ternana alla fine della regular season: ne ha saltate ben 18. Nell’ultima giornata (FeralpiSalò-Ternana 0-1), è stato finalmente convocato. Non ha giocato però, rimanendo in panchina.

L’esordio ai playout

Dalla Serie B, sono retrocesse in Serie C Lecco (26 punti), FeralpiSalò (33 punti) e Ascoli (41 punti). Bari (41 punti) e Ternana (43 punti) sono state condannate ai playout. Ieri sera si è giocata la gara di andata: Bari-Ternana 1-1. Si deciderà tutto al ritorno. N’Guessan ha esordito tra i professionisti, entrando in campo al minuto numero 85 al posto di Distefano. Roberto Breda, allenatore della squadra di Terni, potrebbe farlo giocare di nuovo in vista del ritorno di giovedì prossimo. Dopo una stagione complicata, il numero 94 spera.

Juric e l’esordio mancato

Juric lo ha sempre apprezzato. Ne ha sempre parlato bene, tanto da non volerlo mandare in prestito. L’esordio con i granata in Serie A, lo ha solo sfiorato. In occasione di Lecce-Torino 0-1, nel secondo tempo Juric stava per mandarlo in campo. Il francese aveva già anche tolto la pettorina. Poi però il croato ha rimandato il cambio e poi non lo ha più fatto. A fine stagione, tornerà in granata.