Le ultime in casa Toro su Alessandro Buongiorno: oggi nell’allenamento pomeridiano test decisivo in vista del Milan

Toro che si prepara ad affrontare il Milan nella 37^ e penultima giornata di campionato. Squadra di Pioli che arriverà a Torino con il secondo posto consolidato e senza obiettivi. In casa granata, sono da valutare le condizioni di Alessandro Buongiorno. Oggi pomeriggio ci sarà l’allenamento e sarà per lui un test decisivo. Juric dovrebbe convocarlo a prescindere, ma dovrà decidere se farlo giocare o meno. Le sue condizioni verranno testate oggi. Se non dovesse farcela, come a Verona, giocherà dal primo minuto Lovato al suo posto. Ma il numero 4, colonna di questa squadra, stringe i denti e proverà ad esserci a tutti i costi. Il suo contratto con il Toro scade nel 2028, ma in estate per lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Le parole di Juric

Juric, prima di Verona-Torino, aveva detto: “La situazione è grave, Zapata ha male a un fianco e anche Buongiorno ha un fastidio all’adduttore. Oggi valutiamo”. Poi, a pochi minuti prima dell’inizio della partita, aveva detto: “Zapata stringerà i denti: vuole esserci. Ma Buongiorno non giocherà e tutti gli altri mancheranno”. Buongiorno era stato portato però lo stesso in panchina. Ieri, oltre a lui, anche Zapata si è allenato a parte ed è in dubbio. Le condizioni di Buongiorno non sono al top e in vista per lui, c’è anche l’Europeo 2024 in Germania con l’Italia.

Buongiorno: parole che sanno di addio?

In un’intervista di ieri Buongiorno ha detto: “Il mio obiettivo è poter andare all’Europeo a giugno e chissà magari vincerlo. Più in generale vincere la Champions o il Mondiale sarebbe bellissimo. Il sogno di ogni bambino”. Poi ha aggiunto: “Sicuramente la Premier come campionato è molto allettante. Ci sono squadre e giocatori forti. In Italia però mi trovo benissimo, vedremo in futuro”. Non sarà facile tenerlo al Toro. Uomo simbolo di questi colori, sta diventando sempre più forte e giustamente ambisce a grandi risultati. Quella di sabato sarà la sua ultima partita al Grande Torino?