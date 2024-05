Mancano 2 partite alla fine del campionato e il Toro può ancora andare in Europa: ecco tutte le combinazioni

2 partite al termine della Serie A. Torino che, dopo la vittoria di Verona in rimonta, può ancora sperare nell’Europa. Di norma, per arrivare in Europa serve l’8° posto. Ma se la Fiorentina, in finale di Conference League contro l’Olympiakos, dovessero vincere il trofeo, allora basterebbe il 9° posto. Torino che adesso è 10° in classifica con 50 punti. Davanti ci sono Napoli (51 punti) e Fiorentina (53 punti). Dietro c’è il Genoa a 46. Ricordiamo che la squadra granata è avanti negli scontri diretti con Napoli e Genoa, mentre è dietro in quelli con la Fiorentina. Torino che deve giocare 2 partite molto difficili: Milan in casa e Atalanta in trasferta. Napoli che giocherà invece contro Fiorentina e Lecce. Infine, la Fiorentina giocherà contro Napoli, Cagliari e il recupero contro l’Atalanta. Non sarà facile per il Toro, visto il calendario e vista la classifica, raggiungere la Conference League. La lotta per l’Europa entra nel vivo: di seguito tutte le combinazioni.

Il Torino va in Europa se vince contro Milan e Atalanta e…

Prima ipotesi: il Toro fa 6 su 6 e si porta a 56 punti, battendo sia Milan che Atalanta. In questo caso va in Europa se: Napoli e Fiorentina pareggiano nello scontro diretto e pareggiano o perdono rispettivamente contro Lecce e Cagliari nell’ultima giornata. Oppure il Napoli può battere la Fiorentina, ma poi deve pareggiare o perdere contro il Lecce e la Fiorentina non vincere contro il Cagliari.

Sei punti garantirebbe l’Europa al Torino anche nel caso in cui la Fiorentina facesse tre o più punti e vincesse la finale di Conference League contro l’Olympiakos. A meno che il Napoli non faccia a sua volta sei punti.

Il Torino va in Europa con 4 punti contro Milan e Atalanta se…

Se il Toro dovesse raccogliere 4 punti tra le due partite, si porterebbe a 54 punti. In questo caso deve sperare che il Napoli batta la Fiorentina, ma poi che perda contro il Lecce e che la Fiorentina perda a Cagliari.

Oppure che la Fiorentina vinca contro il Napoli e poi vinca la finale di Conference League (a questo punto il risultato del Napoli contro il Lecce diventerebbe ininfluente).

Ultimo caso, che Fiorentina e Napoli pareggino e che, successivamente, il Napoli non vinca contro il Lecce e la Fiorentina si aggiudichi la Conference League battendo l’Olympiakos.

Il Torino va in Europa con 2 o 3 punti contro Milan e Atalanta se…

Terza ipotesi: il Toro prende 2 o 3 punti nelle due sfide rimanenti. In questo caso il Napoli deve fare al massimo un punto tra Fiorentina e Lecce e la Fiorentina deve vincere la Conference League.

Il Torino va in Europa con 1 punto contro Milan e Atalanta se…

Le cose si farebbero davvero complicate se il Toro dovesse fare solo 1 punto. In questo caso, il Napoli dovrebbe perdere sia contro la Fiorentina che contro il Lecce e la Fiorentina dovrebbe vincere la Conference League. Inoltre il Genoa, tra Roma e Bologna, dovrebbe fare meno di 6 punti. Anche il Grifone infatti, avrebbe la possibilità di arrivare 9°. Se il Toro non fa punti, non va in Europa a prescindere, essendo 10°.