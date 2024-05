Ufficiale la lista dei pre-convocati della Svizzera per Euro 2024: presente Rodriguez, il capitano del Torino

Nella giornata di oggi, è stata resa ufficiale la lista dei preconvocati della Svizzera, in vista dei prossimi campionati Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Ricardo Rodriguez, difensore e capitano del Torino, è nella lista del ct Murat Yakin. La formazione elvetica esordirà il 15 giugno contro l’Ungheria, per poi proseguire il suo percorso nel girone con Scozia il 19 giugno e Germania il 23 giugno. Oltre al capitano granata fanno parte della lista del ct Yakin anche altri giocatori militanti nel nostro campionato come Sommer (Inter), Okafor (Milan) e il trio Aebischer, Freuler e Ndoye (Bologna). Di seguito la lista completa dei pre-convocati della Svizzera a Euro2024.

Portieri: Marwin Keller, Gregor Kobel, Pascal Loretz, Yvon Mvogo, Yann Sommer.

Difensori: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Nico Elvedi, Ulisses Garcia, Albian Hajdari, Bryan Okoh, Becir Omeragic, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Leonidas Stergiou, Silvan Widmer, Cedric Zesiger.

Centrocampisti: Michel Aebischer, Uran Bislimi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Vincent Sierro, Renato Steffen, Filip Ugrinic, Granit Xhaka.

Attaccanti: Zeki Amdouni, Kwadwo Duah, Breel Embolo, Joel Monteiro, Dan Ndoye, Noah Okafor, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas, Andi Zeqiri, Steven Zuber.