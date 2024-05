Se Zapata non dovesse riuscire a stringere i denti contro il Milan potrebbe giocare la coppia inedita in attacco

Prosegue la marcia di avvicinamento a Torino-Milan, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A. Per gli uomini di Juric è una gara da non sbagliare, sia perché il Milan non ha più nulla da chiedere a questa stagione, sia perché in caso di risultato negativo potrebbe dirsi definitivamente conclusa la corsa all’Europa. In vista del match il croato dovrebbe affidarsi ancora a Zapata, che però non è al meglio. Ecco perché contro i rossoneri potrebbe vedersi una coppia inedita: quella formata da Sanabria e Pellegri.

Tutto dipende da Zapata

Il colombiano è uscito malconcio dall’ultima gara contro il Verona. Poco dopo l’inizio della ripresa Juric lo ha sostituito e l’attaccante è uscito toccandosi il fianco che gli aveva dato problemi negli ultimi giorni. L’espressione, sofferente, non ha poi rassicurato l’ambiente granata. È pur vero che Zapata non vorrà mancare a un appuntamento così importante per la squadra e come fatto al Bentegodi farà di tutto per essere a disposizione di Juric. In caso però l’ex Atalanta dovesse ancora sentire dolore, in attacco potrebbe vedersi la coppia formata da Sanabria e Pellegri. Quest’ultimo ha ritrovato il gol che mancava da un anno e ha ritrovato finalmente l’entusiasmo. I due avevano già giocato titolari a Lecce, nella gara vinta dai granata al Via del Mare. Entrambi non hanno brillato: basti pensare al fatto che il gol vittoria è stato di Buongiorno. Contro il Milan ci sono però tutti i presupposti per fare bene. Il Toro ha bisogno di una vittoria contro una squadra ormai senza obbiettivi, per continuare a credere al sogno Europa.