Restano solo due partite a disposizione di Koffi Djidji per chiudere la stagione sul campo da gioco: poi potrebbe salutare il Toro

Stagione complicatissima quella vissuta da Koffi Djidji. Tutto ha avuto inizio al termine dello scorso campionato, quando il difensore francese si è dovuto sottoporre a un’operazione di rimozione di un’ernia del disco. Operazione che poi non è andata a buon fine e che ha costretto il giocatore a tornare sotto i ferri poco dopo. Da quel momento un vero e proprio calvario, che gli ha impedito di calcare il terreno di gioco fino a dicembre. L’esordio è arrivato nella gara d’andata contro l’Atalanta, in cui Juric gli ha fatto giocare un solo minuto. Pian piano le cose sembravano migliorare e proprio quando l’ex Nantes sembrava aver recuperato una buona condizione fisica ecco un nuovo infortunio, che tutt’ora lo tiene fuori.

Due giornate per tornare in campo

Dopo aver trascorso gennaio e febbraio a buoni livelli per Djidji si è presentato un serio problema muscolare. Il francese non scende in campo dall’8 marzo, quando era partito titolare nella gara contro il Napoli. Sul suo rientro tante ombre e poca chiarezza, tant’è che il francese non è ancora tornato a disposizione di Juric a più di due mesi dall’ultima presenza sul terreno di gioco. Ora gli restano solo due gare, contro Milan e Atalanta, per provare a concludere la stagione in campo. Poi il difensore potrebbe salutare Torino, dal momento che l’accordo sul rinnovo di contratto non è ancora stato trovato. Se la storia tra Djidji e il Toro dovrà finire, che finisca almeno come si deve. Il ragazzo ha trascorso cinque stagioni con la maglia granata e doverlo salutare senza che possa scendere in campo un’ultima volta non sarebbe una degna conclusione della sua avventura. Ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Intanto i compagni lo aspettano…