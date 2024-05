Il punto dell’infermeria del Torino: ecco come stanno i giocatori infortunati in vista delle ultime 3 partite

Torino che si prepara ad affrontare le ultime 3 partite di campionato. Per l’Europa, potrebbe anche bastare il 9° posto che dista 3 punti, mentre l’8° ne dista 4. Il problema è che il Toro non vince da più di un mese e non segna da 4 partite: solo 31 gol in 35 partite. Gli infortuni hanno condizionato buona parte della stagione del Torino. Il più grave, a mani basse, è stato quello di Perr Schuurs. Si è rotto il crociato contro l’Inter all’andata e da lì in poi ha saltato ben 31 partite. Potrebbe rientrare tra i convocati verso i primi di giugno, ma non verrà rischiato. In campo, se non sarà ceduto, lo vedremo nella prossima stagione. E invece gli altri come stanno?

Djidji, Gineitis e Sazonov

Sazonov ha saltato 3 partite per problemi al tendine, ma adesso sembra essere tutto ok. Contro il Verona, può tornare tra i convocati. Vlasic invece, uscito per infortunio contro il Bologna dopo soli 28 minuti di gioco, ha finito la stagione. La stagione di Djidji, dopo il rinnovo per un anno, è stata un incubo. Le due operazioni, tra cui la prima fallita, non hanno aiutato. Iniziata a metà, dopo Natale, dall’8 marzo in poi non è più stato convocato. Per lui un problema muscolare: non si sa quando tornerà in campo, ma il contratto sta per scadere e un rinnovo è improbabile. Infine c’è Gineitis. Si era finalmente affermato in Serie A da titolare, ma il 3 aprile si è infortunato al ginocchio. Per lui la stagione, sembra essere finita. Un vero peccato.

L’unico rimpianto di Juric

Prima di Empoli-Torino, Juric aveva detto: “Non ci sono rimpianti se non gli infortuni: non puoi fare niente, capitano. Ma è un rammarico”. Nulla da contestare, è così. Però è anche vero che Schuurs e Djidji erano due titolari in difesa, ma la difesa è stata (anche senza di loro) l’unico reparto che ha sempre funzionato bene. A partire dalle amichevoli a Pinzolo si era già capito: la squadra faceva fatica a segnare. Problema che, nel corso di una stagione intera, non è mai stato risolto.