Ecco i nomi che hanno scelto i granata per omaggiare le proprie madri. In campo così con il Verona

In occasione della Festa della Mamma, domenica prossima il Torino scenderà in campo indossando delle magliette speciali. I giocatori granata non avranno stampato il proprio cognome ma il cognome o il nome delle proprie madri . A tale iniziativa della Lega Serie A hanno aderito, oltre al Toro, altri 6 club di massima serie, ovvero Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan e Udinese. Le restanti 13 società non parteciperanno all’iniziativa per la difficoltà temporale nel realizzare le magliette speciali.

Nomi sulle maglie, le scelte dei giocatori del Toro

Quali sono però i nomi che i calciatori del Torino hanno scelto di appiccicare sulle proprie spalle? Di seguito l’elenco dei nomi che verranno utilizzato in occasione della prossima sfida di domenica ore 15 con l’Hellas Verona.

1. GEMELLO LUCA “MARIA TERESA”

4. BUONGIORNO ALESSANDRO “ROBERTA”

5. MASINA ADAM “MINA”LOVATO MATTEO “CINZIA”

8. ILIC IVAN “NELA”

9. SANABRIA AYALA ARNALDO ANTONIO “SHIRLEY”

11.PELLEGRI PIETRO “MARZIA”

13.RODRIGUEZ ARAYA RICARDO IVAN “MARCELA”

15.SAZONOV SABA “NINO”

17.KABIC UROS “IVANA”

19.BELLANOVA RAOUL “DANIELA”

20.LAZARO VALENTINO “BETTINA”

21.OKEREKE CHIDOZIE DAVID “STELLA”

25.DELLAVALLE ALESSANDRO “CANTATORE”

27.VOJVODA MERGIM “NAXHIJE”

28.RICCI SAMUELE “LAURA”

30.SILVA PERTINHES JONATHAN “DINA”

32.MILINKOVIC SAVIC VANJA “MILANA”

61.TAMEZE AOUTSA ADRIEN FIDELE “MARTHE K”

71.POPA MAXIMILIAN MIHAI “VIOLETA”

77.LINETTY KAROL “ELZBIETA”

79.SAVVA ZANOS “PAMBINA”

81.CIAMMAGLICHELLA AARON “KATYA”

91.ZAPATA BANGUERO DUVAN ESTEBAN “ELFA SELIS”