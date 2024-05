Possibilità che 9 squadre, in Serie A, vadano in Europa: è quello che può succedre ma Atalanta e Fiorentina devono vincere le finali

Ottimo risultato per le italiane in Europa. Atalanta e Fiorentina sono in finale, rispettivamente di Europa e Conference League. I bergamaschi, tra andata e ritorno, hanno vinto 4-1 contro il Marsiglia e in finale affronteranno il Bayer Leverkusen (22 maggio). I toscani invece, hanno vinto per 4-3 (tra andata e ritorno) contro il Brugge e la finale sarà contro l’Olympiacos (29 maggio). Se entrambe le italiane vincono una coppa, allora ben 9 squadre della Serie A andrebbero in Europa: 6 in Champions League, 2 in Europa League e 1 in Conference League. Quindi, il nono posto, varrebbe l’Europa.

Ma il Toro…

Toro che però, in classifica, ha perso terreno. Non vince da più di un mese e non segna da 4 partite. Al momento è decimo a 47 punti. Davanti ci sono Fiorentina a 50 e Napoli a 51. Tutto è ancora possibile e mancano 3 partite. Questo scenario, con la vittoria delle due italiane in finale, farebbe aumentare e non di poco i rimpianti in casa Toro. Granata che in classifica devono guardarsi le spalle, essendo Genoa e Monza a quota 43 e 45 punti. Tanto però, dipende dai calendari.

I calendari delle pretendenti

Tre partite molto complicate attendono il Toro. Contro il Verona potrebbe sembrare la più facile, ma i gialloblù sono alla ricerca di una salvezza sempre più vicina: le motivazioni faranno la differenza. Poi ci sono due partite difficilissime: Milan in casa e Atalanta in trasferta. Entrambe, sono davanti al Toro in classifica. Napoli e Fiorentina in campionato, non stanno facendo molto bene. Napoli che ha tre partite toste: Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli e Napoli-Lecce. Fiorentina che invece, oltre a recuperare la gara contro l’Atalanta, giocherà contro i partenopei e poi contro Monza (in casa) e Cagliari (in trasferta). Al Toro quindi, serve una vera e propria volata finale. Vincerle tutte e tre (cosa molto, molto difficile), potrebbe comunque non bastare. Alle buone prestazioni, vanno aggiunti gol e concretezza.