Il difensore classe ’99 ha rilasciato delle dichiarazioni a Sport Mediaset su presente e futuro

Alessandro Buongiorno intervistato quest’oggi dalla giornalista di Sport Mediaset, Marialuisa Jacobelli, in una breve diretta Instagram in cui il difensore granata si è potuto esprimere in merito al suo senso di appartenenza in maglia granata, al suo presente da difensore top della Serie A e a un futuro ancora incerto.

Buongiorno ha affermato cosa significhi per lui essere capitano del Torino: “Emozione grandissima. Poter rappresentare la squadra e rappresentare gli altri. Mi riempie d’orgoglio e mi spinge a dare il massimo fuori e dentro al campo”, prima di dire la sua anche su Serie A e altri campionati. “Tra i più difficili da marcare direi Lukaku perché ha una struttura fisica imponente. Con lui bisogna andare più sull’anticipo”. Buongiorno ha parlato anche dei suoi obiettivi, con una finestra aperta sull’estero: “Il mio obiettivo è poter andare all’Europeo a giugno e chissà magari vincerlo. Più in generale vincere la Champions o il Mondiale sarebbe bellissimo. Il sogno di ogni bambino – per poi aggiungere – Sicuramente la Premier come campionato è molto allettante. Ci sono squadre e giocatori forti. In Italia però mi trovo benissimo, vedremo in futuro”.