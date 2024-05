Il classe 2001 ha faticato al posto di Vlasic ma si è acceso nell’ultimo quarto d’ora. Manca il suo apporto in zona gol

Una partita a intermittenza quella di Samuele Ricci a Verona. Per l’ex Empoli si è trattata di una gara sicuramente sperimentale per quanto riguarda la posizione adottata in campo. A Ricci il compito di sostituire Nikola Vlasic, la cui stagione si è già conclusa con tre giornate d’anticipo. Comprensibile le difficoltà dunque del centrocampista toscano, che non è riuscito a interpretare al meglio il ruolo di collante tra centrocampo e attacco, in una partita sicuramente deficitaria per quanto riguarda la costruzione offensiva dei ragazzi di Juric. Il suo apporto si è manifestato almeno per abnegazione e spirito di sacrificio, in un match condizionato dai duelli individuali. Una crescita sotto questo aspetto, anche se per Ricci è davvero difficile trovare costanza nella partita.

Ricci nel ruolo di trequartista

Con la palla tra i piedi, Ricci ha in pratica confermato più o meno l’andazzo della sua intera stagione, pur con qualche eccezione. Passaggi elementari, scolastici, orizzontali. E’ mancato spesso il guizzo a Ricci, come al suo compagno della mediana Ilic e sicuramente ciò ha influito sulla penuria di gol granata. Adesso per l’ex Empoli la possibilità di rendersi protagonista di una buona prestazione dietro le due punte, essendo per motivi di infermeria divenuto lui il titolare, e ripartire dall’ultimo quarto d’ora del Bentegodi, in cui la sua partita ha subito uno switch vertiginoso. Dopo essersi fatto sopraffare alle spalle da Swiderski per il gol del momentaneo vantaggio Hellas, Ricci ha inciso eccome.

Un finale incoraggiante al Bentegodi

Di Ricci infatti il passaggio lungolinea all’indirizzo di Lazaro, prima che l’austriaco servisse Savva per il gol all’esordio in massima serie del giocatore cipriota. Sulla parità poi si è reso protagonista di un bell’inserimento, che lo ha condotto in area a provare la conclusione a rete da posizione defilata. Ci ha messo la mano Montipò, prima che il portiere del Verona subisse il bis granata a firma di Pellegri. Dunque belle avvisaglie in una partita che fino a quel momento si era mostrata insufficiente. Contro il Milan sarà fondamentale trovare costanza nell’arco della partita e soprattutto trovare maggiore ispirazione nei pressi della porta avversaria. Per una sua partecipazione al gol, eccetto il rigore guadagnato col Monza e l’assist involontario offerto a Hujsen per l’autogol in Roma-Torino, bisogna tornare indietro alla vittoria di Cagliari. Un assist pulito addirittura a Lecce, per lo 0-1 di Buongiorno.