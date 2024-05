Quella contro il Milan sarà l’ultima volta al Grande Torino per chi in estate dirà addio

Sarà una gara particolare e profondamente sentita quella che il Toro disputerà contro il Milan allo Stadio Grande Torino. Per alcuni dei giocatori granata, infatti, sarà l’ultima apparizione ai piedi della Curva Maratona: stiamo parlando di Rodriguez, Djidji e Gemello, che non hanno rinnovato il loro contratto e che in estate diranno addio. Lo svizzero è stato a lungo al centro di una trattativa per il prolungamento del suo accordo ma tra le parti non si è mai trovato un punto di arrivo. Atteso era stato anche il rinnovo del difensore francese, che però ha dovuto fare i conti con tantissimi problemi fisici che hanno preso il sopravvento. Nessun passo in avanti nemmeno per il portiere, di cui il presidente Cairo aveva parlato così a dicembre: “Di Gemello se ne sta occupando Vagnati, ma credo che possa rinnovare. Magari ci sono delle divergenze economiche ma penso si arrivi a un accordo”.

Rodriguez: il capitano è in scadenza

Con il saluto di Rodriguez, Djidji e Gemello andrà via un pezzo di Toro. Lo svizzero è infatti il capitano e la sua assenza nello spogliatoio si farà sentire. Uomo squadra, insostituibile per Juric, sotto la guida del tecnico croato le ha giocate praticamente tutte. E poi Gemello, che pur non giocando fa parte della storia granata: lui ha iniziato dalle giovanili ed è parte integrante del mondo granata dalla stagione 2016/2017. Infine Djidji: sei anni in un club non si scordano facilmente, anche se gli ultimi sono stati piuttosto difficili a causa dei ripetuti problemi fisici.

Ai saluti anche Okereke e Lovato

Chi andrà via dal Torino, con ogni probabilità, sono anche Okereke e Lovato. Entrambi sono arrivati in prestito a gennaio. Il primo ha collezionato finora 8 presenze in granata, non riuscendo mai a incidere significativamente. Poco più ha giocato il difensore di proprietà della Salernitana: per lui 11 presenze, senza prestazioni degne di nota. Difficilmente verranno riscattati e faranno ritorno alle società che ne detengono il cartellino.