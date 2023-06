L’attaccante paraguaiano del Torino ha fatto una grande stagione, ma contro l’Inter è mancata la giusta freddezza

Contro l’Inter, in una delle partite più importanti della stagione, il Torino non è riuscito ad andare a segno. L’obiettivo ottavo posto, che sarebbe valso l’Europa in caso di esclusione della Juventus (molto probabile), è così sfumato. Contro i nerazzurri, il numero 9 del Torino Antonio Sanabria non ha vauto la solita freddezza. Infatti per ben due volte, nel corso secondo tempo, avrebbe potuto marcare il tabellino. Prima con l’incursione di Vlasic dalla sinistra, poi con quella di Schuurs dalla destra. Nella prima occasione, Sanabria ha colpito con il destro in spaccata e l’appena entrato Cordaz ha risposto alla grande. Nella seconda invece, è arrivato con un attimo di ritardo sul pallone, non colpendolo con il sinistro. Un vero peccato, perchè il Toro sarebbe potuto rientrare in partita.

Sanabria: gol, assist e qualità

Quella di Antonio Sanabria è stata una stagione da assoluto protagonista, con ben 12 reti e 4 assist messi a referto. Oltre a questo, nella seconda parte di stagione ha trovato una continuità impressionante, anche nelle prestazioni. Si è sempre dimostrato utile alla causa, con movimenti in campo utili a tutta la squadra. Queste le ultime parole di Ivan Juric su di lui dopo Spezia-Torino: “Sanabria? A me è piaciuto, la sua grandezza è nell’ultimo passaggio a Karamoh: invece di tirare fa l’assist, ed è che io giudico l’uomo ed il calciatore”. ll destino del tecnico croato è in dubbio, mentre quello di Sanabria sembra essere tutto a tinte granata.