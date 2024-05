Juric ha vinto tre gare su undici contro Pioli, due solo la scorsa stagione. Da riscattare il pesante 4-1 della partita d’andata

La gara tra Torino e Milan di sabato ore 20.45 sarà il dodicesimo confronto tra il tecnico granata Ivan Juric e il suo rivale sulla panchina rossonera Stefano Pioli. Dopo Simone Inzaghi, Pioli è il secondo allenatore che Juric ha affrontato più volte tra i tecnici della Serie A: 11, esattamente come Maurizio Sarri. Il bilancio vede prevalere l’attuale allenatore del Milan con 5 vittorie a favore, 3 pareggi e 3 sfide conquistate invece da Juric.

Un successo per Juric prima del Toro

Il primo incontro tra Ivan Juric e Stefano Pioli risale all’11 dicembre del 2016 con il tecnico emiliano alla guida dell’Inter e il croato del Genoa. Un 2-0 in favore dei nerazzurri, con Juric che si sarebbe poi rifatto nella gara di ritorno vincendo 1-0 a Marassi. Per molto tempo quella resterà l’unico successo del tecnico granata. Seguono infatti due pareggi consecutivi con Pioli e Juric rispettivamente alla guida di Milan e Hellas Verona, corrispondenti all’1-1 della 22^ giornata della stagione 2019-2020 e al 2-2 della 7^ giornata della stagione seguente. La gara di ritorno venne poi conquistata dai rossoneri al Bentegodi col risultato di 0-2.

Juric, la scorsa stagione il successo interno e in Coppa

Il primo incontro che ha visto Ivan Juric affrontare Stefano Pioli da allenatore del Torino è 26 ottobre 2021, con il Milan capace di imporsi 1-0 grazie a un gol di Oliver Giroud. La gara di ritorno al Grande Torino si chiuse poi sullo 0-0. L’anno scorso un’inversione dello storico tra i due allenatori, con Juric in due occasioni su tre vincitore nei confronti con il collega rossonero. Il 30 ottobre 2022 il 2-1 a firma Djidji e Miranchuk valevole per la dodicesima di campionato, poi il clamoroso exploit dell’11 gennaio 2023 a San Siro con Adopo ai supplementari che ha permesso a Juric di eliminare Pioli dalla Coppa Italia, prima della vittoria rossonera della 22^ di Serie A per 1-0 con gol di Giroud. L’ultimo precedente tra i due tecnici è il match di andata della stagione corrente, in cui i rossoneri si sono imposti con un netto 4-1 frutto dei gol di Pulisic, Giroud (doppietta) e Theo Hernandez, che hanno reso inutile il primo gol in granata di Perr Schuurs.