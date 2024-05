In vista della gara tra Torino e Milan ecco i precedenti in Serie A tra le due squadre all’ombra della Mole: bilancio a favore dei granata

Quella contro il Milan sarà una gara da dentro o fuori e il Toro dovrà centrare i tre punti. Altrimenti potrebbe dirsi definitivamente conclusa la rincorsa granata alle coppe europee. I rossoneri sono già qualificati alla prossima edizione della Champions League e non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Ecco perché il Toro dovrà sfruttare al massimo quest’occasione ed evitare l’ennesimo passo falso di una stagione altalenante. Il bilancio al Grande Torino è comunque in favore dei padroni di casa, con 24 vittorie, 36 pareggi e 18 sconfitte in 78 gare disputate davanti al proprio pubblico.

L’ultimo precedente

Era il 30 ottobre del 2022 quando il Torino ospitò per l’ultima volta i rossoneri al Grande Torino. In quell’occasione gli uomini di Juric vinsero per 2-1, grazie a un micidiale uno due firmato da Djidji e Miranchuk nei minuti finali del primo tempo. Nel secondo tempo il Milan tentò la reazione con il gol di Messias, ma non bastò a recuperare il risultato.

Lo 0-7 del 2021

La gara tra Torino e Milan rievoca inevitabilmente brutti ricordi ai tifosi granata, come ad esempio lo 0-7 dello scorso 12 maggio 2021. Fu una gara maledetta per i granata, che presero addirittura 5 gol nel secondo tempo. Sugli scudi Ante Rebic, che realizzò una tripletta. In gol anche Theo Hernandez (doppietta), Brahim Diaz e Kessie.

La roboante vittoria del Grande Torino

Se c’è una gara che i veterani tifosi granata ricordano con piacere è sicuramente quella del 29 giugno 1947, quando il Grande Torino, già campione d’Italia, si impose sul Milan per 6-2. Per i granata segnarono Gabetto (tripletta), Ossola, Castigliano e Mazzola. Inutili le reti dei rossoneri firmate da Carapallese e Tonsoli.