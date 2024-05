In conferenza stampa, Juric ha spiegato la propria opinione riguardo la scelta di non far giocare spesso i ragazzi della Primavera

Nell’ultima sfida di campionato, a Verona, in un momento di rabbia e di difficoltà Juric ha scelto di affidarsi ai giovani, schierando in campo Savva e Dellavalle. Risultato? Prima il cipriota ha segnato la rete dell’1-1, poi il difensore ha dato il via con una grande apertura alla rete del vantaggio. Due super prestazioni da parte dei ragazzi della Primavera, che con una voglia matta hanno aiutato i compagni a trovare la vittoria. In questo senso, anche nella conferenza pre-Milan, all’allenatore croato è stato chiesto se ci sono dei rammarichi per non aver integrato già da tempo alcuni elementi dell’U19.

“Non bisogna far loro del male”

“Se pensiamo che siano giocatori di A facciamo loro del male, hanno talento, bisogna scegliere la strada giusta, non è sempre il buttarli dentro a risolvere ma non bisogna anticipare le cose, devono avere un obiettivo e crescere, o li esponi nel modo non giusto”: così Ivan Juric ha parlato davanti ai microfoni, spiegando che dietro una semplice scelta c’è tanto. In effetti, più volte nel corso delle ultime due stagioni l’allenatore è stato criticato per non aver mai creduto nei giovani, soprattutto nei momenti in cui i giocatori della prima squadra erano infortunati. L’opinione del tecnico però non è mai cambiata: bisogna dar loro il tempo di crescere con serenità, prima di esporli a un contesto molto complicato e di conseguenza alla critica.

Il Toro tra le ultime per minuti concessi ai giovani

Le scelte di Juric hanno fatto sì che il Toro si trovi tra le ultime squadre di Serie A per minuti concessi ai giocatori provenienti dalle selezioni minori. Basti pensare che Dellavalle e Savva sono solamente gli unici ad aver trovato minuti nelle ultime due stagioni. La speranza, dunque, è che in queste due partite l’allenatore possa replicare le scelte fatte a Verona, e che la prossima guida tecnica dia una considerazione maggiore alla Primavera sin da subito.